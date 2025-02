Dudu revela expectativa sobre clássico Cruzeiro x Atlético-MG

Depois do empate diante do América-MG no Independência, o Cruzeiro se prepara para o grande duelo diante do Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro. Uma das estrelas da Raposa, o atacante Dudu admite um sentimento de ansiedade pelo confronto de domingo no Mineirão.

"A gente está na expectativa, feliz por estar jogando e desempenhando. Fizemos um grande jogo com o América-MG, infelizmente não conseguimos o resultado positivo. No domingo, esperamos fazer um jogo melhor para conseguir a vitória", disse o ex-palmeirense.

Cruzeiro e Atlético-MG já se encontraram em 2025, no empate sem gols pela FC Series, na pré-temporada realizada nos Estados Unidos. Em campo, um confronto ríspido, com pouca técnica, sem grandes chances de gol.

Dudu confia, desta vez, em uma partida bem diferente pelo Estadual. "Naquele dia não teve futebol. Quem foi ver, não curtiu. Espero um jogo bem jogado das duas equipes, o torcedor quer ver futebol. Agora, eu não vi nenhum tipo de provocação, estamos focados em jogar futebol", prometeu.

O Cruzeiro lidera o grupo C do Campeonato Mineiro com tranquilidade, cinco pontos à frente do Aymorés. Já o Atlético-MG é apenas o terceiro colocado do grupo A e precisa da vitória no fim de semana para alcançar uma situação melhor no Estadual.