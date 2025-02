Dricus du Plessis mostra respeito por Adesanya e exalta Anderson Silva

No último sábado (1º), Israel Adesanya bem que tentou encerrar a má fase na carreira, mas acabou saindo do octógono derrotado novamente. Na luta principal do UFC Arábia Saudita, o nigeriano foi nocauteado por Nassourdine Imavov no segundo round, emplacando o terceiro revés seguido. Ciente do momento ruim do veterano, Dricus du Plessis, que o finalizou em agosto, prestou sua solidariedade e o comparou com Anderson Silva, um de seus ídolos.

No 'media day' do UFC 312, o campeão do peso-médio (84 kg), programado para encarar Sean Strickland neste sábado (8), mostrou que a rivalidade com Adesanya ficou no passado ao demonstrar seu respeito por ele. De acordo com Du Plessis, o nigeriano, vivendo seu pior momento profissional, dificilmente irá dar a volta por cima e disputar o cinturão da categoria. De todo modo, o sul-africano frisou que a história do atleta já está consolidada no MMA, assim como a de 'The Spider'. E o posicionamento de 'Stillknocks' faz sentido.

Em seu auge, o brasileiro dominou a divisão por anos e foi classificado por parte da comunidade do MMA como um dos melhores lutadores da história. Mas, com o passar do tempo, Anderson, já com uma idade avançada para competir nos esportes de combate, colecionou derrotas. Mesmo assim, Dricus fez questão de exaltá-lo, frisando que seu legado não foi manchado por conta dos reveses. Logo, o atleta pontuou que o mesmo deve acontecer com Adesanya, reconhecido como o segundo melhor médio da modalidade, abaixo apenas de 'The Spider'.

"Para Adesanya, não acho que haja outra corrida pelo título. Com todo o respeito. Acho que seu legado está consolidado e sempre estará lá. O que quer que ele sinta vontade de fazer, ele pode fazer. Eu o coloco na mesma categoria de Anderson Silva neste estágio. Perca quantas lutas quiser. Você sempre terá seu legado. Anderson Silva, depois que seu reinado acabou, não me importa quantas vezes ele perdeu. Ele ainda era meu GOAT. Ele ainda era o maior médio de todos os tempos. Acho que Adesanya está nessa área", declarou o campeão.

Aposentadoria?

Mas, apesar de considerar praticamente impossível que Adesanya dispute o cinturão do peso-médio do UFC novamente, Dricus não necessariamente concorda com parte da comunidade do MMA a respeito do futuro do veterano. Para uma parcela dos fãs e profissionais do esporte, o nigeriano, de 35 anos, deveria se aposentar. No entanto, o campeão da categoria indicou que o renomado striker, que sempre se mostrou apaixonado pela modalidade, ainda pode protagonizar lutas interessantes, mesmo sem ter pretensão de título.

"Faça super lutas aqui ou ali se quiser, se ainda tiver paixão por isso. Se você perdeu a paixão, não faça mais isso. Você não precisa suportar mais nenhum trauma, não precisa se submeter a isso. Mas se você quiser fazer isso, vá em frente. Nada que ele faça pode manchar o legado que construiu", concluiu o atleta.

Registro de Du Plessis no MMA

Dricus du Plessis, de 31 anos, é campeão do peso-médio do UFC e o sétimo colocado no ranking peso-por-peso. O sul-africano está invicto na organização, com oito vitórias. No MMA desde 2013, o atleta foi campeão do KSW e construiu um cartel composto por 22 vitórias, sendo 20 pela via rápida (11 por finalização e nove por nocaute), e duas derrotas. Seus resultados mais expressivos foram sobre Darren Till, Derek Brunson, Israel Adesanya, Robert Whittaker, Roberto Soldic e Sean Strickland.