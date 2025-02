Destaque contra o Palmeiras, Hugo Souza cobra melhora do Corinthians: "Não jogamos"

O goleiro Hugo Souza valorizou sua atuação no empate do Corinthians com o Palmeiras, nesta quinta-feira. O arqueiro defendeu um pênalti de Estêvão nos acréscimos e evitou a derrota corintiana no Allianz Parque. Mesmo assim, o arqueiro cobrou uma evolução do time, que em sua opinião, foi aquém ao longo do Derby.

"Bom, fico feliz pelo meu desempenho, mas inconformado pela forma que foi o jogo, como não jogamos. Clássico precisa mais. Complicou ainda mais com a expulsão. Decisão da arbitragem. Mas precisamos melhorar. Importante não ter perdido, pontuamos, esse ponto foi importante para deixar a gente na liderança geral, Vamos buscar nossa melhora, nossas vitórias. Fico feliz de ter evitado a derrota", disse Hugo Souza à TNT Sports após a partida.

O descontentamento do goleiro foi nítido durante a partida, cobrando seus companheiros de defesa. O Corinthians foi muito pressionado pelo Palmeiras nos dois tempos.

"A verdade é que estava cobrando o máximo da equipe. Sou o capitão, preciso cobrar, falar. Tentei ajudar a equipe a ter mais cuidado, demos muito espaço. Faltou pressão na bola. Mas vamos ajustar durante a semana. Agora é mais um jogo e se Deus quiser vamos buscar os três pontos", complementou.

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com Mauricio, e o Corinthians empatou com Yuri Alberto, ainda antes do intervalo. Na etapa final, Yuri foi expulso ao receber segundo cartão amarelo depois de uma simulação. O Verdão conseguiu um pênalti nos acréscimos, mas Estêvão parou em Hugo Souza.

O Timão duela com o São Bernardo no próximo domingo, na Neo Química Arena, às 20h30 (de Brasília).