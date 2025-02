Coutinho vira dúvida para a sequência do Carioca após ser substituído com dores contra o Fluminense

O Vasco perdeu a invencibilidade na temporada nesta quarta-feira. Os cruzmaltinos foram derrotados por 2 a 1, de virada, pelo Fluminense, em Brasília, pelo Campeonato Carioca.

Além resultado negativo e de mais uma atuação abaixo do esperado, os vascaínos ainda viram o meia Philippe Coutinho sair de campo ainda no primeiro tempo.

O atleta abriu o placar para o Vasco com um minuto de jogo. Porém, o jogador reclamou de um problema físico e foi substituído por Payet, aos 31 minutos.

Deste modo, o meia passa a ser dúvida para a sequência de jogos do Vasco. A equipe terá pela frente o Sampaio Corrêa, nesta segunda-feira, em São Januário.

O Vasco está com 13 pontos, na terceira posição do Campeonato Carioca. No entanto, os cruzmaltinos podem terminar a rodada fora da zona de classificação para as semifinais.