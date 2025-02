Corinthians tenta quebrar tabu contra o Palmeiras no Allianz com oitavo técnico diferente em cinco anos

O argentino Ramón Díaz será o oitavo técnico diferente do Corinthians a tentar quebrar o tabu da equipe no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. O Timão não consegue ganhar do rival fora de casa há seis anos e tentará findar a seca nesta quinta-feira.

O último triunfo da equipe do Parque São Jorge no estádio alviverde foi no dia 2 de fevereiro de 2019. Na ocasião, o time alvinegro venceu o Palmeiras por 1 a 0, com gol de Danilo Avelar, em Derby válido pelo Campeonato Paulista. O treinador do Corinthians, à época, era Fábio Carille.

Desde então, sete comandantes diferentes tentaram quebrar o tabu, mas nenhum teve sucesso. Foram eles: Dyego Coelho (interino), Tiago Nunes, Vágner Mancini, Sylvinho, Vítor Pereira, Danilo (interino) e António Oliveira. Do outro lado, o Verdão só foi dirigido por três treinadores em todo este período: Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo e Abel Ferreira.

Ao todo, neste período, foram nove clássicos disputados com o Alviverde como visitante. O Timão sofreu cinco derrotas e empatou quatro vezes.

Apenas duas destas partidas não foram realizadas no Allianz Parque. A primeira foi em 2022, durante a passagem do português Vítor Pereira, quando o time alvinegro foi derrotado por 3 a 0 na Arena Barueri. A outra ocorreu no ano passado, quando os rivais se enfrentaram no mesmo estádio e empataram por 2 a 2. O treinador da equipe do Parque São Jorge era António Oliveira.

A missão de reencontrar as vitórias na casa alviverde, agora, cabe a Ramón Díaz. O argentino já teve sucesso contra o rival na última temporada. Em meio à briga contra o rebaixamento no Brasileirão, ele conduziu o Corinthians à vitória sobre o Palmeiras na Neo Química Arena, por 2 a 0, com gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto.

O Derby, válido pela sétima rodada do Paulistão, terá início às 20h (de Brasília) desta quinta-feira.

O Corinthians se recuperou rapidamente da derrota no clássico contra o São Paulo e vem de duas vitórias consecutivas, em cima da Ponte Preta e do Novorizontino. O time, assim, lidera o Grupo A com 18 pontos e detém a melhor campanha do Estadual.

Veja abaixo o histórico dos últimos técnicos do Corinthians no Allianz: