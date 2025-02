Corinthians: Memphis tem semana de ícone pop e com polêmica antes de Dérbi

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, teve uma semana recheada com polêmica e atividades de ícone pop fora dos gramados, antes do primeiro Dérbi do ano. O jogador foi alvo de críticas pela agenda cheia e os poucos minutos em campo desde o início do Paulistão, mas busca mostrar serviço na partida desta quinta (6).

Agenda de ícone pop

Memphis foi alvo de críticas antes do encontro com o Palmeiras nesta quinta-feira (6), às 20h (de Brasília). O jogador teve uma semana agitada, com diversos compromissos fora do Corinthians, e até condenação no Tribunal de Mônaco.

No último sábado (1º), Memphis participou do programa "Altas Horas", da Rede Globo, para promover sua nova música com o MC Hariel. A faixa "Falando com as Favelas" fez sucesso com o clipe gravado em Gana, país na África, onde o atacante tem suas origens familiares.

O jogador também saiu na capa da revista "GQ", revista de lifestyle, com direito a um ensaio fotográfico. Em entrevista ao periódico, ele exaltou o papel da torcida corintiana, afirmando: "Nunca vivi algo assim".

Depay será camisa 10 do Timão, após o meia Rodrigo Garro abrir mão do número na última quarta-feira (5). A mudança faz parte de uma cláusula de contrato do jogador holandês. No acordo, o clube tem a obrigação de ceder a numeração.

Os compromissos de ícone pop do holandês viraram motivo de reclamação. Torcedores citaram o desempenho abaixo do atacante nas primeiras partidas da temporada. "Mais marketing do que futebol" citou um internauta no "X", antigo Twitter. No entanto, vale ressaltar que o atleta está sem ritmo devido à curta pré-temporada do Timão.

Polêmica com embriaguez ao volante

Depay pediu desculpas após ser condenado a quatro meses de prisão suspensa pelo Tribunal Penal de Mônaco por dirigir embriagado em agosto de 2024. A informação é da TV francesa RMS Sport.

Eu gostaria de vir aqui e me desculpar. No último verão, durante minhas férias em Mônaco, eu cometi um erro e decidi dirigir para casa após tomar algumas bebidas em um restaurante. Eu deveria ter pego um táxi, mas não fiz e gostaria de me desculpar e assumir total responsabilidade pela minha ação. 2024 foi um ano de lições e eu com certeza aprenderei com essa. 2025 nós faremos melhor. Memphis Depay, no Instagram

A condenação não resulta em prisão imediata. A pena só será aplicada caso Depay descumpra as normas da prisão suspensa como, por exemplo, cometer nova infração.

Dérbi em foco

As polêmicas da semana podem ficar em segundo plano caso o atacante se destaque. Ele foi poupado da vitória sobre o Novorizontino por 1 a 0, na última segunda-feira (3), para ser titular contra o Palmeiras.

O técnico Ramón Díaz encara o Dérbi como "teste de fogo" para os titulares do Corinthians. O argentino quer usar o desempenho do jogo para entender quem, de fato, está em sua melhor forma física e quem ainda precisa de mais tempo para alcançar os 100%.

Inclusive, o foco estará em Memphis, que ainda busca alcançar o 100% do físico em 2025. Díaz projeta ter o termômetro de ritmo do holandês e dos demais atletas após o embate com os rivais.