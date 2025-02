Corinthians demonstra para o credor que quer pagar pouco, diz Mattos

Apesar da proposta de Regime de Centralização de Execuções para quitar R$367 milhões em dívidas, o Corinthians não dá sinais claros de que quer pagar seus credores, avaliou Rodrigo Mattos, no Finanças do Esporte, nesta quinta (6).

É uma boa notícia fazer o RCE. Em geral, o RCE é uma demonstração para o credor de que você quer pagar. Corinthians está dando uma demonstração de que quer pagar bem pouco. [...] Se você ganha R$1 bilhão por ano, e está destinando 4%, são R$40 milhões por ano para pagar uma dívida de R$400 milhões. E tem outras dívidas.

Rodrigo Mattos

Mattos: Flamengo é quem mais perde com novo contrato de TV do Brasileirão

Os novos contratos de TV do Brasileirão foram positivos para a maior parte dos clubes, mas não para o Flamengo, analisou Rodrigo Mattos.

O Flamengo não se deu bem. Perdeu bastante dinheiro, perdeu uma perspectiva de R$ 80 milhões, por baixo. [...] Tem o argumento de que o mínimo garantido que o Flamengo tinha no pay-per-view os outros clubes entendiam como injusto. Então, todos batalharam para bater esse mínimo - e conseguiram.

Rodrigo Mattos

