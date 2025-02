Corinthians: Chutar escudo do rival é falta de respeito, dispara Vitão

O cartão amarelo para Yuri Alberto por ameaçar chutar a bandeirinha de escanteio com o escudo do Palmeiras foi bem aplicado, avaliou Vitor Guedes, no Fim de Papo, nesta quinta (6).

No segundo tempo, o atacante corintiano recebeu o segundo cartão amarelo por simulação e acabou expulso aos 17 minutos.

Minha mãe é são-paulina e minha saudosa avó era palmeirense. Ambas, se viessem em casa, e chutasse o escudo do Corinthians, não voltavam mais. Agora, pode vir com a camisa do rival sem problema nenhum. Futebol tem que receber os outros. Chutar o escudo é falta de respeito!

Vitor Guedes

