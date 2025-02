Comissão técnica da Seleção vai à Vila e assiste reestreia de Neymar no Santos

A reestreia de Neymar no Santos chamou atenção do mundo. O atacante, inclusive, foi observado de perto por membros da comissão técnica da Seleção Brasileira.

Lucas Silvestre, assistente e filho do técnico Dorival Júnior, esteve na Vila Belmiro ao lado do analista João Marcos Soares para acompanhar o empate de 1 a 1 do Peixe com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

Neymar entrou logo na volta do intervalo, no lugar de Gabriel Bontempo. Dentro de campo, o camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

O jogador de 33 anos não joga pela Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho. Desde então, aliás, o atleta disputou apenas mais três partidas, sendo duas pelo Al-Hilal e uma pelo Alvinegro Praiano.

Dorival se prepara para convocar o Brasil para as próximas partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A equipe volta a campo no dia 20 de março, quando recebe a Colômbia, pela 13ª rodada do torneio. Depois, o desafio será contra a Argentina, fora de casa.

A Seleção Brasileira está apenas na quinta colocação das Eliminatórias, com 18 pontos, seis a mais que a Venezuela, primeira seleção fora da zona de classificação. As seis primeira se classificam direto para o Mundial dos Estados Unidos de 2026. A sétima vai para a repescagem.

Agora, Lucas Silvestre e membros da comissão vão fazer uma viagem pela Europa para analisar outros jogadores. Eles pesarão por França, Inglaterra, Espanha e Itália. Neste período, também vão assistir partidas da Liga dos Campeões.

O Santos de Neymar, por sua vez, volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).