Comissão do Corinthians lamenta expulsão em Derby e projeta retorno de Garro contra o São Bernardo

A comissão técnica do Corinthians lamentou a expulsão do atacante Yuri Alberto no empate com o Palmeiras, nesta quinta-feira, no Allianz Parque. O auxiliar Emiliano Díaz entendeu que a desvantagem numérica condicionou o final do duelo. Por outro lado, o técnico Ramón Díaz confirmou que terá o retorno de Rodrigo Garro para o jogo diante do São Bernardo, no próximo domingo.

Após um primeiro tempo de muita pressão do Palmeiras, o Corinthians mudou de esquema tático para a etapa final, com a entrada de mais um zagueiro. O time pouco sofreu com a alteração, mas viu o cenário do Derby mudar com a expulsão de Yuri Alberto, por simulação.

"Queríamos atacar mais por fora, fazer um jogo amplo. A expulsão derrubou tudo que planejamos. Não gostamos de empatar, queríamos ganhar. Mas com 10, se você tira um ponto, e são quatro pontos de seis, nos favorece. Gostamos de ganhar, mas infelizmente a expulsão condicionou o jogo", disse Emiliano.

Ramón evitou fazer fortes críticas em relação à arbitragem, mas lamentou o segundo amarelo para Yuri aplicado por Raphael Claus, por simulação. Na visão do comandante, o juiz poderia ter dado vantagem.

"É uma pena que tenha sido advertido na primeira, por uma questão que não era de jogo. Temos que crescer como grupo. Depois, uma ação forte, o árbitro com a experiência que tem, em um clássico, a bola ficaria com o Palmeiras e ele poderia deixar o jogo correr. São decisões, isso nos complicou, é difícil jogar. Gostamos sempre de ganhar, mas temos que melhorar muitíssimo", comentou Ramón.

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo com Mauricio, e o Corinthians empatou com Yuri Alberto, ainda antes do intervalo. Após a expulsão do camisa 9, o Verdão conseguiu um pênalti nos acréscimos e poderia triunfar, mas Estêvão parou em Hugo Souza.

A comissão técnica do Corinthians confirmou o retorno de Rodrigo Garro para o próximo domingo, contra o São Bernardo. O jogador está recuperado de problema no joelho, mas não disputou o Derby por conta do gramado sintético do Allianz Parque.

"Sabemos que Garro está trabalhando, ele está bem, não quisemos arriscar por ser um gramado diferente, sintético, mais dinâmico. Mas está recuperando, para a próxima partida certamente irá jogar", disse Ramón.

O jogo contra o São Bernardo será no próximo domingo, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera. Com o empate no clássico, o Corinthians se manteve na liderança do grupo A e da tabela geral, 19 pontos.