Com Wendell em campo, auxiliar da seleção acompanha treino do São Paulo

Lucas Silvestre, auxiliar técnico da seleção brasileira de Dorival Jr, esteve no treino do São Paulo na manhã desta quinta-feira (6) que teve a presença do lateral-esquerdo Wendell, novo reforço do Tricolor.

O que aconteceu

Foi a primeira atividade de Wendell com o grupo do São Paulo. O lateral havia treinado na última quarta-feira (5), mas com o atletas fora dos planos e não relacionados.

Silvestre acompanhou a atividade das arquibancadas ao lado do supervisor geral de seleções Sérgio Dimas. Os diretores são-paulinos Rui Costa e Carlos Belmonte estiveram com a dupla da seleção.

Wendell acumulou convocações para a seleção brasileira com Dorival Jr e chegou a ser titular na Copa América. Sua opção por jogar no São Paulo passa por recuperar sua posição entre os selecionados de Dorival.

O lateral participou de um treino de espaço reduzido dez contra dez sem a presença dos titulares na goleada por 4 a 1 sobre o Mirassol. Os 11, além de Ferraresi e Ferreirinha, fizeram um trabalho regenerativo na academia.

A ausência foi o meia Rodriguinho, com dores no joelho esquerdo, mas que não teve lesão constatada em exames e não preocupa para a sequência da temporada. O volante Enzo e o meia Gustavo, do sub-17, completaram a atividade em que os times foram divididos por Zubeldía da seguinte maneira:

Jandrei, Patryck, Ruan, Cedric, Longo, Marcos Antônio, Gustavo, Henrique, Lucas Ferreira e André Silva.

Leandro, Maik, Igão, Alan Franco, Wendell, Bobadilla, Enzo, Alves, Erick e Ryan

Paulistão 2025 ao vivo no UOL Play e no Canal UOL

Agora você pode assistir ao Campeonato Paulista no UOL Play e no Canal UOL.

São até 7 jogos ao vivo por rodada, com o melhor time de narradores e comentaristas da TV e do streaming.

O Canal UOL está disponível nas principais operadoras de TV a cabo do país e streaming:

Na Claro TV, está no canal 549.

Na Vivo TV, o número é 613.

O Canal UOL também está disponível na Oi TV (canal nº 140), na Sky (canal n° 88), na TVRO Embratel (canal nº 546), na Zapping (canal nº 64), na Samsung TV (canal n° 2074), na Pluto TV e no UOL Play

Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.