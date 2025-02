Com três de Ferran Torres, Barcelona atropela Valencia e vai às semis da Copa do Rei

Nesta quinta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Rei, o Barcelona visitou o Valencia, no Estádio de Mestalla, e aplicou uma goleada de 5 a 0. Ferran Torres marcou três vezes para os catalães, e Fermín López e Lamine Yamal foram às redes uma vez.

Com a vitória fora de casa, o Barcelona se classificou às semifinais e agora aguarda sorteio para descobrir quem será o seu próximo adversário na competição. De outro lado, ao ser superado, o Valencia foi eliminado. Os possíveis adversários dos catalães são os já classificados Atlético de Madrid, Real Madrid e Real Sociedad.

O Barça retorna aos gramados no domingo (9), às 17h (de Brasília), para encarar o Sevilla, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol. Por sua vez, o Valencia, no mesmo dia, às 12h15, recebe em Mestalla o Leganés.

OS GOLS

O Barcelona inaugurou o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Pela esquerda, Baldé fez um belo lançamento em profundidade para Ferran Torres, que, dentro da área, tocou com a perna direita de primeira para o fundo das redes.

Aos 16 minutos, o Barça marcou pela segunda vez. Raphinha recebeu dentro da área, girou e encontrou Yamal, que finalizou de primeira para a bela defesa de Dimitrievski. No rebote, Ferran Torres não desperdiçou a oportunidade e cravou mais um.

Os visitante marcaram pela terceira vez aos 23 minutos. Pedri lançou para Fermín Lopez, atrás da defesa do Valencia. O jogador limpou o goleiro Dimitrievski com um toque e mandou, na sequência, a bola para dentro do gol.

Ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, o Barcelona deixou o quarto. Pedri lançou para Raphinha, que, na meia-lua da grande área, escorou a bola para Ferran Torres. O camisa 7 catalão, com liberdade, finalizou de perna direita, no canto de Dimitrievski, que não alcançou.

Aos 13 minutos do segundo tempo, o Barcelona deixou a quinta bola na rede. Raphinha limpou a marcação dentro da área e passou para Yamal, que estava logo atrás. A joia espanhola bateu de perna esquerda e o goleiro Dimitrievski aceitou.