Chefe da LaLiga ataca Real Madrid e cogita ação na Justiça após críticas à arbitragem

Javier Tebas, presidente da LaLiga, entidade que organiza o Campeonato Espanhol, atacou o Real Madrid nesta quinta-feira e disse cogitar acionar o clube na Justiça após críticas à arbitragem da competição nacional. Para o dirigente, o atual campeão espanhol "perdeu a cabeça" ao acusar os árbitros de serem tendenciosos contra o Real.

"Eles construíram uma história exagerada de vitimização que é completamente infundada com, na minha opinião, o objetivo de minar a competição. É completamente exagerado. Eles perderam a cabeça", afirmou Tebas, que admitiu pensar em tomar medidas legais contra uma carta publicada pela direção do Real nesta semana.

A carta foi divulgada na segunda-feira e se refere a supostos erros da arbitragem na derrota do Real para o Espanyol por 1 a 0, no sábado. "O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o cúmulo de um sistema arbitral completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid têm alcançado um nível de manipulação e de adulteração da competição que não pode ser ignorado", dizia a nota.

Além disso, o clube madrilenho publicou um vídeo de quatro minutos em seu site intitulado "O escândalo global continua a aumentar", com trechos de uma falta cometida por Romero em Mbappé, no sábado, e citações de meios de comunicação que consideraram o lance digno de cartão vermelho.

Após revisão de vídeo, a equipe de arbitragem considerou que o cartão amarelo era apropriado. O Real disse em sua carta de quatro páginas que o desempenho do VAR e da equipe de arbitragem foi "escandaloso".

Tebas rebateu o canal do clube por produzir com frequência vídeos que supostamente mostrariam erros da arbitragem contra o time. O presidente da LaLiga disse que a TV do Real "chama os árbitros de corruptos".