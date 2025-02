CBF divulga calendário do Futebol masculino de base para 2025; confira detalhes

Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário das competições masculinas de base para 2025. Para este e para os próximos anos, a entidade anunciou o aumento dos investimentos nas categorias de base.

A primeira competição será a Copa do Brasil sub-17, que começa no dia 11 de março. No dia 12, o Brasileirão sub-20 terá início.

Entre as novidades, a CBF anunciou a Série B do Brasileirão sub-20, que foi criada para substituir o Campeonato Brasileiro de Aspirantes e será realizada em paralelo à Série A do Brasileirão sub-20. Já a Copa do Nordeste sub-20 voltará a ser disputada, e o formato do Brasileirão sub-17 foi equiparado ao do sub-20, no qual todas as equipes se enfrentam em turno único.

A partir de 2026, a Copa do Brasil sub-20 terá o seu número de participantes dobrado de 32 para 64, enquanto a primeira edição do Brasileirão Sub-15 será realizada de forma inédita.

Com as mudanças no calendário, o número de partidas masculinas de base saltará de 454 em 2024 para 581 em 2025 e 676 em 2026. Diante disso, a CBF almeja proporcionar mais oportunidades para que novos talentos sejam descobertos.

Confira as datas das competições de 2025 para o futebol de base:

Competições CBF

Copa do Brasil Sub-17 : 11 de março a 6 de maio

: 11 de março a 6 de maio Brasileirão Sub-20 Série A : 12 de março a 3 de setembro

: 12 de março a 3 de setembro Brasileirão Sub-20 Série B : 26 de março a 15 de junho

: 26 de março a 15 de junho Brasileirão Sub-17 : 13 de maio a 21 de outubro

: 13 de maio a 21 de outubro Copa do Nordeste Sub-20 : 6 de agosto a 17 de setembro

: 6 de agosto a 17 de setembro Copa do Brasil Sub-20 : 22 de outubro a 10 de dezembro

: 22 de outubro a 10 de dezembro Liga de Desenvolvimento Sub-13: 28 de março a 3 de abril

Datas FIFA