Cavaliers vencem, Thunder tem 50 pontos de Gilgeous-Alexander e Warriors decepcionam na NBA

Com um fim de jogo eletrizante, o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons por 118 a 115, na noite desta quarta-feira, e sustentou sua ampla vantagem na liderança isolada da Conferência Leste da NBA. A rodada também contou com 50 pontos de Shai Gilgeous-Alexander em vitória de Oklahoma City Thunder e um tropeço do Golden State Warriors.

Em Detroit, o herói do jogo foi Darius Garland. Ele acertou uma decisiva e espetacular cesta de três pontos quase do meio da quadra e decretou a vitória dos Cavaliers. Com o desfalque de Donovan Mitchell, Garland se destacou com seus 25 pontos. Mas não esteve sozinho. Evan Mobley foi o cestinha da equipe, com 30.

A dupla ajudou a ofuscar o brilho de Cade Cunningham, que liderou os Pistons no último quarto numa disputa equilibrada até a cesta final. Cunningham chegou a marcar nove pontos em apenas 11 segundos. Terminou a partida com 38 pontos, nove assistências e sete rebotes. Tim Hardaway Jr. contribuiu com 20.

Os Cavaliers exibem agora a segunda melhor campanha da temporada regular da NBA, com 41 vitórias e 10 derrotas. Os Pistons figuram em sétimo lugar da mesma tabela, no Leste, com 25 vitórias e 26 derrotas.

Em duelo do Oeste, o Oklahoma City Thunder aproveitou o fator casa e a grande fase de Shai Gilgeous-Alexander para arrasar o Phoenix Suns por 140 a 109. O astro do Thunder anotou 50 pontos mais uma vez, se tornando o nono jogador da história da NBA ao marcar ao menos 50 pontos em três jogos num intervalo de apenas sete partidas. Seu recorde é de 54 pontos, contra o Utah Jazz, no fim de janeiro.

Pelos Suns, desfalcados do lesionado Kevin Durant, o destaque foi o reserva Bradley Beal, autor de 25 pontos. Foi a terceira derrota consecutiva da equipe de Phoenix, que exibe retrospecto de 25 vitórias e 25 derrotas, no 10º posto da tabela.

Em situação oposta, o Thunder voltou a figurar no topo da temporada regular. A franquia acumula 40 vitórias e nove derrotas, superando por pouco os Cavaliers em aproveitamento.

Ainda na noite desta quarta, o Golden State Warriors voltou a decepcionar ao ser superado pelo limitado Utah Jazz, um dos piores times do campeonato, por 131 a 128. Jordan Clarkson registrou 31 pontos e Keyonte George contribuiu com 26 para ofuscar Stephen Curry e companhia.

O astro foi o cestinha da partida, com 32 pontos, além de anotar sete assistências. Brandin Podziemski marcou 29 pontos, seu recorde na carreira. O brasileiro Gui Santos começou no banco de reservas e marcou quatro pontos nos 10 minutos em que esteve em quadra.

O resultado manteve os Warriors longe da briga por uma vaga direta nos playoffs. Está em 11º lugar, com o mesmo número de triunfos e revezes: 25. O Jazz, por sua vez, é o 14º e penúltimo colocado do Oeste, com 12/37, a terceira pior campanha da competição até agora.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 115 x 118 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 102 x 112 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks 125 x 126 San Antonio Spurs

Toronto Raptors 107 x 138 Memphis Grizzlies

Philadelphia 76ers 101 x 108 Miami Heat

Brooklyn Nets 102 x 119 Washington Wizards

Minnesota Timberwolves 127 x 108 Chicago Bulls

Utah Jazz 131 x 128 Golden State Warriors

Denver Nuggets 144 x 119 New Orleans Pelicans

Oklahoma City Thunder 140 x 109 Phoenix Suns

Sacramento Kings 111 x 130 Orlando Magic

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Boston Celtics x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Denver Nuggets x Orlando Magic

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Indiana Pacers