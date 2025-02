Casimiro diz que precisou devolver chuteira de Neymar: 'vai ser leiloada'

Casimiro Miguel precisou devolver a chuteira que ganhou de Neymar após a reestreia do camisa 10 pelo Santos, na última quarta-feira (5), em empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP, pelo Campeonato Paulista.

O que aconteceu

Cazé explicou que a equipe de Neymar pediu a chuteira de volta, pois o item estará no Leilão do Instituto Neymar Jr. Casimiro pediu a peça durante entrevista com o camisa 10 na CazéTV. Ao sair, o craque, entregou o calçado.

A chuteira não está comigo, tive que devolver. Chegou a equipe do Neymar e falou assim: 'Casimiro, o Neymar enlouqueceu, não poderia ter te dado essa chuteira. Essa chuteira vai ser leiloada no leilão do Instituto Neymar Júnior, para ajudar a molecada do Instituto. Você precisa devolver essa chuteira'. Eu falei: 'claro que vou devolver essa chuteira'. Então a chuteira não está comigo. Casimiro, nos Stories do Instagram

Em tom de brincadeira, Cazé "cobrou" um novo presente: "Me dá outra chuteira, Neymar", afirmou em postagem na rede social.

Neymar entrou no intervalo da partida, mas não evitou o empate do Alvinegro. Mesmo assim, o clube lidera momentaneamente o Grupo B do Campeonato Paulista, com oito pontos.