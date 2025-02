Cabeça de porco é encontrada em frente ao Allianz Parque antes do Derby desta quinta-feira

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Horas antes do Derby, uma cabeça de porco foi encontrada em frente ao Allianz Parque, palco do jogo.

As imagens foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Alex Muller, da TV Gazeta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alex Müller (@alexmuller99)

Conforme apurou a Gazeta Esportiva, a cabeça de porco foi jogada no Allianz Parque ainda durante a madrugada desta quinta-feira. O Palmeiras busca imagens de câmeras de segurança na região ao redor do estádio na tentativa de identificar possíveis suspeitos.

O último Derby, disputado no dia 4 de novembro, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024, na Neo Química Arena, foi marcado pela mesma cena.

Por volta dos 30 minutos do primeiro tempo, uma cabeça de porco foi arremessada no gramado antes de uma cobrança de escanteio do Palmeiras. Atacante do Corinthians, Yuri Alberto chutou-a para fora. O duelo terminou com a vitória do Timão, por 2 a 0, com gols de Yuri Alberto e Rodrigo Garro.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Corinthians é o líder do grupo A, com 18 pontos conquistados. Por outro lado, o Palmeiras ocupa a 3ª colocação do grupo D, com 11 pontos, um atrás da Ponte Preta, que tem um jogo a mais.