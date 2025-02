Brandon Royval se lesiona e desfalca luta principal do UFC Vegas contra Manel Kape

No fim de dezembro de 2024, o Ultimate encaminhou um duelo crucial para o peso-mosca (57 kg): Brandon Royval vs Manel Kape. Não à toa, a disputa foi agendada como a luta principal do UFC Vegas 103, programado para o dia 1º de março. Entretanto, a menos de um mês de sua realização, o confronto sofreu um forte baque com a saída inesperada de uma das partes envolvidas. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Raw Dawg' alegou que uma lesão o obrigou a deixar o combate contra o angolano na data e evento originalmente estipulado.

O americano, ex-desafiante ao cinturão da categoria, não revelou qual tipo de contusão está enfrentando, mas destacou que, no momento, sequer consegue treinar. Sendo assim, Royval e sua equipe optaram por se retirar do duelo. Aparentemente incomodado com a situação, o atleta pediu desculpas publicamente para Kape, já que a importante disputa provavelmente colocaria o vencedor com o status de próximo adversário de Alexandra Pantoja, atual campeão da divisão até 57 kg.

"Infelizmente vou ter que me retirar da minha luta. Peço desculpas ao Manel Kape e aos meus fãs. Estou enfrentando uma lesão que tem me feito questionar quando eu estarei apto a treinar novamente. Essa é uma luta que eu acho que com certeza precisa acontecer para a categoria dos pesos-moscas, mas competir agora é desaconselhável. Amo todos vocês e me desculpem, do fundo do coração. Darei mais detalhes (da lesão) no meu Youtube durante esta semana", revelou Royval em sua conta oficial do Instagram nesta quarta-feira (5).

Kape faz apelo para ex-campeão

Atento às redes sociais, Manel não demorou muito para reagir à notícia. Disposto a se manter no posto de destaque do card, o angolano prontamente convocou Brandon Moreno para suprir a vaga deixada por Royval (veja abaixo ou clique aqui). E o desafio se justifica, já que o mexicano, além de ex-campeão e atual número 2 do ranking, é um dos atletas de maior popularidade da categoria. Agora resta saber se os planos da alta cúpula do Ultimate para contornar tal situação serão os mesmos de Kape.

