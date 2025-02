Botafogo sofre com lesões, mas vence Nova Iguaçu com gol no fim

No primeiro jogo depois de perder o título da Supercopa para o Flamengo, o Botafogo foi a campo nesta quinta-feira, no encerramento da oitava rodada da Taça Guanabara (Campeonato Carioca). Mesmo sofrendo com lesões desde o primeiro minuto - foram três ao todo - o Botafogo contou com gol de Kayke Queiroz, já aos 45 minutos do segundo tempo, para superar o Nova Iguaçu, por 1 a 0, no estádio Moça Bonita, em Bangu. Savarino ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.

Com 20 minutos de jogo, Bastos e Artur tiveram que ser substituídos por lesões. Serafim, que tinha entrado na vaga de Bastos, também deixou o campo por questões físicas na segunda etapa. A vitória deixou o Botafogo em quarto lugar, fechando o G-4 com 12 pontos. O Nova Iguaçu caiu para o sexto lugar, também com 12. mas em desvantagem nos critérios de desempates para os demais.

O jogo começou com duas baixas no Botafogo. Com 20 minutos de jogo, o Leiria teve que realizar duas substituições por questões físicas. Aos seis, estreando na temporada, o zagueiro Bastos deixou o campo após uma pancada. Depois, foi a vez de Artur sentir uma lesão muscular, aos 19.

O campo pesado, deixava o jogo lento e com pouco dinamismo. Os goleiros pouco trabalharam com os ataques improdutivos. As melhores chances foram sair somente na reta final. O Nova Iguaçu assustou com João Lucas, enquanto Serafim cabeceou sem direção pelo lado do Botafogo.

O Botafogo voltou para o segundo tempo sofrendo com lesões. Serafim, que entrou na vaga de Bastos, também teve que sair. Remendado em campo, o Botafogo ainda teve a chance de sair na frente, mas Savarino desperdiçou a penalidade, parando no goleiro Lucas.

O pênalti perdido abaixou a moral do Botafogo em campo. O jogo que já era morno, foi ficando cada vez mais desinteressante. As duas equipes estavam pouco conectadas na partida e os lances de emoção foram raros. Quando o empate parecia persistir, aos 45 minutos, Savarino cruzou de trivela e Kayke Queiroz, de coxa, deu a vitória ao time botafoguense.

O Botafogo volta a campo no domingo, às 16h, diante do Madureira, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 20h30, o Nova Iguaçu visita o Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

FICHA TÉCNICA

NOVA IGUAÇU 0 X 1 BOTAFOGO

NOVA IGUAÇU - Lucas Maticoli; Yan Silva, Gabriel Pinheiro, Renan e Ramon Pereira (Mateus Müller); Fernandinho, Igor Guilherme (Lucas Cruz) e João Lucas (Jorge Pedra); Xandinho, Victor Rangel (Phillippe Costa) e Andrey Dias (Caio Hones). Técnico: Carlos Vitor.

BOTAFOGO - John; Vitinho, Bastos (Serafim) (Patrick de Paula), Alexander Barbosa e Cuiabano; Gregore (Newton), Marlon Freitas e Savarino; Artur (Rafael Lobato), Igor Jesus (Kayke Queiroz) e Matheus Martins. Técnico: Carlos Leiria (interino).

GOL - Kayke Queiroz, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho e Gabriel Pinheiro (Nova Iguaçu); Serafim e Cuiabano (Botafogo).

ÁRBITRO - Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ).