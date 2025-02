Bolasie marca no fim e Cruzeiro arranca empate do América no Campeonato Mineiro

O Cruzeiro não fez uma exibição de gala nesta quarta-feira, mas conseguiu impedir a derrota para o América, ao buscar um empate por 1 a 1, na Arena Independência, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. O time de William Batista continua invicto na competição.

Mesmo com a cabeça no clássico, que acontecerá no fim de semana, o Cruzeiro entrou em campo com força máxima e, com o resultado, se manteve na liderança do Grupo C, com 11 pontos. O Aymorés, em segundo, tem seis.

Já o América acabou sendo ultrapassado pelo Athletic, que assumiu a liderança do Grupo B. Ambos têm 12 pontos, mas o time de William Batista leva a pior nos critérios de desempate.

O América começou a partida pressionando o Cruzeiro. Com apenas dois minutos, Elizari roubou a bola de Lucas Romero e deixou Fabinho em boas condições para abrir o placar no Independência. O time celeste tentou reagir rapidamente com Matheus Pereira, mas parou em Matheus Mendes. Na sequência, Kaiki Bruno arriscou de longe, exigindo nova defesa do goleiro americano.

Aos 18 minutos, Matheus Pereira voltou a aparecer, mas finalizou para fora. O América respondeu em jogada de escanteio com Jonathan Jesus e Fabrício Bruno, que quase ampliaram. Figueiredo também assustou em chute rente à trave.

O goleiro do América acabou se tornando o principal destaque do primeiro tempo, ao fazer grandes defesas e anular nomes como Gabigol e Dudu. Nos acréscimos, o camisa 9 tentou mais uma vez com uma finalização perigosa da entrada da área, mas Matheus Mendes salvou com os pés, garantindo a vantagem parcial do América.

No segundo tempo, o Cruzeiro teve a posse de bola e foi responsável por criar as principais chances de gol. O América, por sua vez, recuou e chamou o adversário para o seu campo de defesa.

Aos 27, o América ficou perto de ampliar, mas Cássio salvou ao segurar um arremate de Renato Marques. Quando tudo indicava que o time da casa sairia vencedor, o Cruzeiro buscou a igualdade. Aos 42, William cruzou e Bolasie deu um 'peixinho' para fazer 1 a 1.

O Cruzeiro ainda tentou a virada no fim, mas o América suportou a pressão e conseguiu um ponto importante fora de casa.

Na próxima rodada, o América enfrenta o Tombense no sábado, às 16h30, no Estádio Antônio Guimarães Ribeiro, em Tombos. No domingo, às 16h, o Cruzeiro faz o clássico frente ao Atlético, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA 1 X 1 CRUZEIRO

AMÉRICA - Matheus Mendes; Julio (Rafa Barcelos), Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Barros (Yago Santos) Miquéias (Kauã Diniz) e Elizari (Felipe Amaral); Fabinho, Renato Marques (Adyson) e Figueiredo. Técnico: William Batista.

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki Bruno (Marlon); Lucas Romero (Christian), Matheus Henrique (Lautaro Díaz) e Matheus Pereira; Eduardo (Marquinhos), Gabigol e Dudu (Bolasie). Técnico: Wesley Carvalho (auxiliar)

GOLS - Fabinho, aos dois minutos do primeiro tempo e Bolasie, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Barros e Miquéias (América); Christian, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Matheus Pereira (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral.

RENDA - R$ 295.260,00.

PÚBLICO - 6.004 torcedores.

LOCAL - Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).