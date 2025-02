Auxiliar do Santos revela surpresa com atuação de Neymar em reestreia "mais do que boa"

A reestreia de Neymar agradou a comissão técnica do Santos. O auxiliar Pedro Malta, que substituiu o suspenso Pedro Caixinha, afirmou que o atacante surpreendeu ao longo dos 45 minutos em que esteve em campo no empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira.

"O Neymar se apresentou em boas condições físicas desde o início que começou a trabalhar conosco. Nos surpreendemos com isso. Só que uma coisa é ter condição de treino e outra de jogo. Falta ainda ritmo de jogo. Nesse sentido, a gente optou por não colocá-lo no início e colocar ele no segundo tempo a depender do jogo. É inevitável falar da qualidade dele em campo. Surpreendeu pelo nível físico que apresentou na segunda parte. A estreia dele foi mais do que boa. Pena só o resultado, que não conseguiu nos dar a vitória", disse.

"Um jogador como ele tem que jogar, não pode estar no banco. A gente poderia colocar para jogar 30 minutos, mas vimos que podia mais e jogou em alto nível. Ficamos feliz pelo que vimos", completou.

O jogador de 33 anos entrou logo na volta do intervalo. O camisa 10 mostrou muita vontade. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

"Um jogador como ele tem que jogar, não pode estar no banco. A gente poderia colocar para jogar 30 minutos, mas vimos que podia mais e jogou em alto nível. Ficamos feliz pelo que vimos", comentou Pedro Malta.

Neymar, porém, sofreu com as pancadas. Ele recebeu diversas faltas dos adversários. O auxiliar afirmou que isso é do jogo e não tem como evitar.

"Não temos que nos preocupar com isso (pancadas), é uma circunstância e uma arma que o adversário pode utilizar. Se você não está perto do Neymar, é um jogador muito perigoso. O adversário ser agressivo é do jogo, não dá para controlar. É do jogo", comentou.

Com o empate, o Santos aparece na liderança do Grupo B do Paulistão, com oito pontos, um a mais que o Guarani, que está em segundo. Portuguesa, com seis, e Red Bull Bragantino, com cinco, completam a chave.

O Peixe volta a campo no próximo domingo, quando visita o Novorizontino, pela oitava rodada do Estadual. A bola rola no gramado do Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi a partir das 16 horas (de Brasília).

Até lá, a comissão técnica vai analisar a condição física de Neymar para saber se ele poderá atuar e por quanto tempo.

"Até o dia do jogo pode acontecer muita coisa. O nível que ele teve nos agrada. Como eu disse, o Neymar estando bem tem que jogar. Vamos ver durante a semana como ele vai estar. Vamos avaliar. O nível de treino é diferente do jogo. Vamos ver como ele se recupera até o próximo jogo. Muita coisa pode acontecer", finalizou.