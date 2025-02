Athletico-PR x Joseense: veja as prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Paranaense

Nesta quinta-feira, o Athletico-PR enfrentará o São Joseense, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. O jogo será na Ligga Arena, às 20h (de Brasília).

No Estadual, o Furacão venceu três partidas e ocupa a sexta colocação com 12 pontos, dois a menos que o líder Operário. Já o Joseense é o último colocado com cinco derrotas e quatro pontos, mas vem de vitória sobre o Londrina.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pela Nsports e pela Rede Furacão.

ÚLTIMOS JOGOS



Athletico-PR: uma vitória e quatro empates



São Joseense: uma vitória, três derrotas e um empate

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Athletico-PR: Santos; Dudu, Belezi, Gamarra e Léo; Raul, Falcão e João Cruz; Luiz Fernando, Leozinho e Alan Kardec



Técnico: Maurício Barbieri

São Joseense: Saldanha; Igor Dutra, Dirceu, Henrique, Vermudt e Espeto; Darlan Bispo, Felipe Vieira, Thomaz e Thiaguinho; João Victor e Thomazel



Técnico: Ageu Golçalves

ARBITRAGEM



A partida entre Athletico-PR e São Joseense terá como árbitro Cristian Emanuel Rocha Lima.