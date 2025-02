Athletico-PR vence o São Joseense e se aproxima do mata-mata do Paranaense

O Athletico-PR enfrentou o São Joseense nesta quinta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, pela oitava rodada do Campeonato Paranaense. Com gols de Leozinho, João Cruz e Alan Kardec, o Furacão venceu o jogo por 3 a 1 e se aproximou do mata-mata do Estadual. Thomasel descontou para os visitantes.

Com três rodadas para o fim da primeira fase, o Athletico-PR ocupa a segunda colocação da competição, com 15 pontos, oito a mais que o Andraus, primeiro time fora da zona de classificação. O São Joseense, por sua vez, é o lanterna, com apenas quatro unidades.

Ambos os times voltam a campo pelo Paranaense no domingo. O Furacão visita o Maringá, às 18h30 (de Brasília), enquanto o São Joseense recebe o Paraná, às 15h30.

VITÓRIA RUBRO-NEGRA ??????

O Athletico-PR abriu o caminho da vitória aos 33 minutos do primeiro tempo. Após passe de Alan Kardec, Leozinho correu do meio de campo até a área e bateu no cantinho do goleiro do São Joseense para marcar seu primeiro gol com a camisa do Rubro-Negro.

O São Joseense, contudo, surpreendeu e empatou o jogo ainda na primeira etapa. Aos 46, Thomaz arriscou de longe e parou em defesa de Santos, que espalmou a bola para o meio. Thomasel aproveitou o rebote e deixou tudo igual em Curitiba.

Incomodado com o resultado, o Furacão voltou bem do intervalo e, aos quatro minutos da etapa final, retomou a vantagem na partida. João Cruz disparou e abriu o jogo para Luiz Fernando, que devolveu para o meia na entrada da área. O jogador bateu para o gol e contou com desvio na marcação antes da bola entrar.

Seis minutos depois, o Athletico-PR chegou ao terceiro gol. O árbitro assinalou pênalti para os donos da casa após Falcão ser derrubado na área. Alan Kardec bateu no canto, converteu a cobrança e deu números finais ao duelo.