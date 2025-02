Artur Elias faz convocação e analisa novo ciclo na Seleção Brasileira feminina

Nesta quinta-feira, Artur Elias fez a primeira convocação do ano na Seleção Brasileira com 30 atletas para um período de treinamentos, visando a Copa América em julho de 2025 e a Copa do Mundo feminina em 2027. Entre 17 e 26 de fevereiro, as jogadoras treinarão no Centro de Treinamento Almirante Heleno Nunes, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Após a conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Seleção realizou dois amistosos contra a Austrália e outros dois com a Jamaica.

A primeira convocação do ano já está entre nós! ? Foi dada a largada para a nossa temporada de 2025! Confira a lista completa das atletas convocadas para o período de treinamentos na Granja Comary! Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/SmGsyziKMC ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 6, 2025

Após a convocação, Artur Elias esclareceu que escolheu utilizar a data Fifa para treinamentos, ao invés de amistosos, por uma decisão técnica. Sua comissão, além de entender a necessidade de realizar treinamentos com mais atletas, viu que atende o calendário da maioria.

Dos 30 nomes, 21 atuam no Brasil ou Estados Unidos e estão em pré-temporada. Então, segundo o técnico, é mais produtivo seguir nesse caminho de treinamentos. "Vamos aprofundar ideias de jogo, melhorando a nossa identidade e a nossa união, abrindo a Seleção para novas jogadoras, dando também oportunidade por merecimento a quem está jogando bem", comentou Artur Elias.

Uma novidade nos treinamentos será a presença de dois integrantes da comissão técnica de cada clube da elite do futebol feminino brasileiro. Os profissionais irão acompanhar os últimos quatro dias de preparação, participando de reuniões e observando os treinamentos no campo.

O Brasil estreia na Copa América Feminina contra a Venezuela, no dia 13 de julho. Com o Equador como país-sede, os horários ainda não foram definidos. A Seleção está no grupo B, com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela.

Confira a convocação:

GOLEIRAS



Lorena - Kansas (EUA)



Natascha - Palmeiras



Camila - Cruzeiro



Claudia - Fluminense

ZAGUEIRAS



Isa Haas - Cruzeiro



Antônia - Real Madrid (ESP)



Lauren - Atlético de Madrid (ESP)



Kaká - São Paulo



Tarciane - Lyon (FRA)



Mariza - Corinthians

LATERAIS



Fê Palermo - Palmeiras



Bruninha - Gotham (EUA)



Yasmim - Real Madrid (ESP)



Bia Menezes - São Paulo

MEIO-CAMPISTAS



Angelina - Orlando Pride (EUA)



Laís Estevam - Palmeiras



Ary Borges - Racing Louisville (EUA)



Gabi Zanotti - Corinthians



Ana Vitória - Atlético de Madrid (ESP)



Vic Albuquerque - Corinthians

ATACANTES



Aline Gomes - North Carolina Courage (EUA)



Gio - Atlético de Madrid (ESP)



Marília - Cruzeiro



Priscila - América (MEX)



Amanda Gutierres - Palmeiras



Ludmila - Chicago Red Stars (EUA)



Jheniffer - Tigres (MEX)



Gláucia - Flamengo



Adriana - Al-Qadisiyah (Arábia Saudita)



Kerolin - Manchester City (ING).