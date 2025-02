Artilheiro nos clássicos de 2024, Flaco López chega para Derby em baixa e tenta se recuperar no Palmeiras

O atacante Flaco López terminou 2024 como artilheiro do Palmeiras e também como maior marcador do clube nos clássicos disputados no último ano. O argentino chega para o jogo contra o Corinthians em baixa e tenta se recuperar em meio aos problemas no ataque palmeirense.

Abel Ferreira começou o ano fazendo um rodízio no elenco em função da pré-temporada apertada e com objetivo também de dar rodagem ao elenco, que terá um calendário apertado durante o ano. Em 2025, Flaco disputou três jogos e não participou do primeiro clássico do ano: a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Viva Sorte.

Flaco foi titular no empate com o Noroeste e na derrota para o Novorizontino. No 0 a 0 contra o Red Bull Bragantino, o argentino saiu do banco de reservas e passou em branco. Na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, não foi utilizado por Abel, que, na coletiva, revelou que o atleta perdeu cinco quilos de massa durante as férias e ainda busca sua melhor forma.

Em 2024, Flaco López foi artilheiro do Palmeiras, com 22 gols marcados e do Paulista, com dez. Ele teve um início de ano de destaque, mas oscilou ao longo da temporada e, mesmo assim, terminou entre os titulares. Contudo, com desempenho abaixo, recebeu críticas da torcida.

Sem conseguir contratar um "camisa 9", as opções de Abel para a posição seguem restritas, por enquanto, a Flaco e Rony. Este último, porém, apesar de estar treinando normalmente, não foi relacionado para nenhuma partida. Uma saída encontrada por Abel, no último compromisso foi uma formação sem o nove de ofício e com a dupla Estêvão e Facundo, além de Raphael Veiga e Mauricio revezando como "falso 9".

Se voltar a ganhar chance, no Palmeiras, Flaco López tem como inspiração a marca de 2024. No último ano, ele balançou a rede quatro vezes em nove clássicos disputados. Foram dois contra o São Paulo, um contra o Corinthians e outra contra o Santos.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Com 11 pontos, o Verdão é o vice-líder do grupo D, quatro a menos que o São Bernardo.