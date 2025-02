Arias destaca vitória do Fluminense no clássico, mas admite necessidade de evolução: "Temos que melhorar"

O Fluminense derrotou o Vasco por 2 a 1, de virada, nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha. O resultado manteve os tricolores na briga por uma vaga para as semifinais do Campeonato Carioca.

O meia Arias foi um dos destaques da equipe. O jogador elogiou a atuação do time na partida, mas admitiu necessidade de melhora para a sequência da temporada.

"Acho que uma vitória importante, que estávamos devendo ao nosso torcedor. Sabemos o que eles pensam de um clássico. Fizemos uma partida muito boa e poderíamos ter saído com um placar mais elástico. Estamos começando a plantar aquilo que estamos trabalhando. Foi o quarto ou quinto jogo da equipe principal. Estamos em um processo de evolução. A vitória nos dá um alívio, mas sabemos que temos que melhorar", disse.

VEEEEEEEENNNNCEEEE O FLUMINENSEEEEE! VIRAAADA TRICOLOR! THIAGO SILVA E GERMÁN CANO MARCAM E O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O VASCO NO CARIOCÃO SUPERBET! ???????????? pic.twitter.com/OC6LGIxsV2 ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 6, 2025

O Fluminense terá mais um clássico na próxima rodada do Estadual. Os tricolores encaram o Flamengo, neste sábado, no Maracanã. A bola rola às 16h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Carioca.

Com 10 pontos, a equipe comandada por Mano Menezes precisa da vitória para não se complicar visando as semifinais do Carioca.