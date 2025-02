Após vitória, Roger Machado explica time alternativo do Internacional e projeta clássico contra o Grêmio

Nesta quarta-feira, o Internacional derrotou o Brasil de Pelotas, por 3 a 0, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho, no Beira-Rio. Depois do jogo, o treinador Roger Machado falou sobre a equipe alternativa que mandou a campo.

"Não utilizaria a palavra preservação, coloquei em campo aqueles que estavam nas melhores condições físicas, dentro do nosso controle de cargas e minutos, para os atletas que pudessem imprimir um ritmo para que a gente pudesse vencer. A gente ainda está num processo de início dos trabalhos e, com o campeonato muito curto, também foi importante prestar atenção no volume dos atletas com mais minutos. Não foi preservação, foi com a intenção de levar a campo uma equipe mais fresca e que pudesse entregar mais intensidade", disse Roger Machado.

Inter tem grande atuação coletiva, bate o Brasil por 3 a 0, vence a quarta seguida no Gauchão e segue líder do grupo B! Rogel, Vitinho e Valencia marcaram os gols da partida, válida pela quinta rodada estadual.

Com o resultado, o Internacional segue isolado na liderança do grupo B, com 13 pontos conquistados. Depois de estrear com empate, essa foi a quarta vitória seguida do Colorado, única equipe invicta na competição.

O Internacional volta a campo neste sábado, às 21 horas (de Brasília), quando visita o Grêmio, pela sexta rodada do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Ídolo do Imortal como jogador, esse vai ser o primeiro clássico do treinador na casa do Tricolor desde que assumiu o Colorado.

"O clássico tem o favoritismo dividido por ser início de temporada. Já disputei um em casa e agora um fora. Espero ser bem recebido, sim, não imagino diferente, mas quando a rivalidade entra em campo, você sabe como é. Não é uma semana igual às outras. A ansiedade é diferente, mas é boa porque faz você ficar mais atento. Meu foco não estará na recepção que terei, mas na motivação do nosso grupo, que lida bem nos momentos de pressão", projetou Roger Machado.