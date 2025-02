Após vencer o Vasco, Fluminense se reapresenta com foco no clássico contra o Flamengo

Nesta quarta-feira, o Fluminense venceu o Vasco por 2 a 1, no Mané Garrincha, em Brasília. Contudo, a quinta-feira não foi de descanso para o elenco. O Tricolor se reapresentou no CT Carlos Castilho e iniciou a preparação para o clássico contra o Flamengo, marcado para este sábado.

O técnico Mano Menezes terá apenas mais um dia para preparar a equipe para o jogo. O confronto contra o Flamengo será o último clássico do Fluminense na primeira fase do Campeonato Carioca.

Para o jogo, o treinador não tem nenhum desfalque por suspensão, mas segue sem pode contar com Ganso. O meia de 33 anos segue se recuperando de uma inflamação do músculo do coração e será reavaliado nas próximas semanas.

Trabalhos no CT hoje. Foto: Lucas Merçon/FFC

O duelo diante do Rubro-Negro será o terceiro do Fluminense em sete dias. Além da vitória contra o Vasco, a equipe de Mano também jogou no último domingo, quando ficou no empate em 1 a 1 com o Boavista.

O Fluminense busca a vitória para subir na tabela do Carioca e entrar na zona de classificação para 0 mata-mata. No momento, o Tricolor ocupa a sétima colocação do Estadual, com dez pontos, dois a menos que o Sampaio Corrêa, primeiro time dentro do G4. O Flamengo, por sua vez, lidera o torneio com 13 unidades.

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste sábado, no Maracanã, no Rio de Janeiro, com mando do Tricolor. A bola rola para o duelo, válido pela nona rodada do Campeonato Carioca, a partir das 16h30 (de Brasília).