Após reestreia no Santos, Neymar se diz chateado com Jesus por fala sobre condição física: "Estava apto"

O astro Neymar fez sua reestreia pelo Santos na última quarta-feira, no empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O jogador exalou felicidade após o primeiro jogo no retorno à sua casa, mas não escondeu a chateação com Jorge Jesus, ex-treinador do atleta no Al-Hilal.

Os rumores de que Neymar iria retornar ao Peixe ganharam força após ele não ter sido inscrito por Jesus no Campeonato Saudita. Na oportunidade, o treinador da equipe saudita chegou a dizer que o jogador "não estava conseguindo acompanhar o time fisicamente". O craque havia acabado de retornar de uma grave lesão no joelho.

A declaração abateu o camisa 10 do Santos. Após a partida na Vila Belmiro, ele recordou o episódio e rebateu a fala do comandante.

"Estou pronto para jogar. A base de treinos eu tinha, mas precisava de jogos. Obviamente que fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus, quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava sim apto a jogar, que estava nas mesmas condições dos outros atletas. Até porque, quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu", disse o astro à Cazé TV.

"Não gosto de falar sobre isso, de criar polêmicas, mas é a realidade. Quando o Jorge Jesus deu essa declaração, eu sabia que quando entrasse em campo iria mostrar uma coisa diferente. Então, fica aí. O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender", acrescentou.

Neymar está de volta ao Santos após 12 anos. Ele entrou logo na volta do intervalo da partida contra o Botafogo-SP. O camisa 10 mostrou muita vontade em campo. Ele participou bastante das ações ofensivas, distribuiu bons passes e quase marcou em um chute de canhota, mas parou em defesa do goleiro.

A primeira passagem foi de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

O atacante, que soma passagens por Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, assinou um vínculo válido até o final de junho com o Peixe.