Após derrota do Vasco, Carille divide responsabilidade com jogadores: "jogo abaixo coletivamente"

O Vasco perdeu para o Fluminense, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Mané Garrincha. Depois do jogo, o treinador Fábio Carille analisou o desempenho da equipe e dividiu a responsabilidade com alguns atletas.

"A ideia era encher o campo do adversário. No primeiro gol deles, estávamos no campo de ataque, circulamos errado, fizemos a falta e sofremos o gol. Não sei se perdemos a confiança, mas sei que foi um jogo abaixo coletivamente. E aí a responsabilidade é minha, e tecnicamente também de alguns atletas", disse Fábio Carille em entrevista coletiva.

Após o Vasco abrir o placar com Philippe Coutinho, logo no começo do jogo, o Fluminense virou ainda no primeiro tempo com gols de Thiago Silva e Germán Cano.

"Temos que trabalhar no dia a dia. Nos primeiros jogos, falei que seria normal cair a parte física. Agora, temos que analisar o jogo para termos uma reunião com os jogadores e acertarmos as coisas quanto antes", acrescentou o treinador.

Essa foi a primeira derrota do Cruzmaltino no Campeonato Carioca. Com isso, a equipe caiu para 3ª posição, com 13 pontos conquistados. O Fluminense subiu para a 6ª colocação, com dez pontos somados.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Sampaio Corrêa-RJ, pela nona rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Lourival Gomes de Almeida.