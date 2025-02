Aos 38 anos, Sérgio Ramos é anunciado pelo Monterrey, do México

O experiente zagueiro espanhol Sérgio Ramos, de 38 anos, foi anunciado pelo Monterrey, do México, nesta quinta-feira. Com contrato válido por uma temporada com os mexicanos, o atleta estava sem clube desde junho de 2024, quando deixou o Sevilla, da Espanha.

Desta maneira, Sérgio Ramos, que despertou o interesse de alguns clubes brasileiros, disputará o Mundial de Clubes de 2025. O Monterrey está no grupo E, que também tem Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds.

O Monterrey é, portanto, o quarto clube da vitoriosa carreira do defensor. Revelado pelo Sevilla, clube no qual retornou em 2023, Sérgio Ramos também passou por Real Madrid e Paris Saint-Germain, em que foi companheiro de Messi, Neymar e Mbappé.

No Real Madrid, time pelo qual é ídolo, jogou com jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Modri?, Marcelo, Íker Casillas e Sergio Canales, que atualmente faz parte do elenco do Monterrey. Durante 16 anos, Sergio Ramos foi peça fundamental na defesa da equipe, conquistando cinco títulos de Campeonato Espanhol, duas Copas do Rei, quatro Ligas dos Campeões, três Supercopas da Europa e quatro Mundiais de Clubes.

O vitorioso zagueiro espanhol estreou na seleção em 2005, com apenas 18 anos, e ao longo de sua trajetória disputou 180 partidas, marcou 23 gols e se tornou o jogador com mais jogos e vitórias pela equipe. Conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012, além da Copa do Mundo em 2010, sendo titular nos sete jogos. No total, participou de quatro edições da Copa do Mundo.