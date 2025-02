Alberto Valentim explica mudanças e valoriza vitória da Ponte Preta em Bauru

O técnico Alberto Valentim explicou as mudanças no time titular da Ponte Preta após a vitória sobre o Noroeste, por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, pela sétima rodada do Paulistão. O treinador alegou calendário pesado para justificar as seguidas alterações na equipe de Campinas.

"Eu venho falando do nosso calendário esse ano, de uma pré-temporada mais curta, sem semanas cheias até o final do campeonato. Ou seja, a gente estava indo no limite com os jogadores que iam jogando mais. Tínhamos que dar um descanso para alguns, porque vinham batendo uma minutagem muito alta, com uma carga muito alta de cada jogo. Então, a gente estava correndo um risco muito grande de perder alguns jogadores", afirmou o treinador.

Em comparação à partida contra o Água Santa, na rodada anterior, Valentim promoveu 10 trocas, mantendo apenas o zagueiro chileno Vicente Concha na partida disputada no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru.

"É sempre difícil jogar aqui, então foi um time muito aplicado. Alguns jogadores não tinham jogado ainda e fizeram muito bem. Eles estão de parabéns pela vitória. Foi uma vitória do grupo, não foi uma vitória do time, está sendo uma campanha do grupo, não do time", disse o comandante.

Agora a Ponte Preta volta suas atenções para o dérbi número 209. No próximo domingo, a partir das 16h, a equipe retorna ao estádio Moisés Lucarelli para encarar o Guarani, pela oitava rodada.

Para o clássico, o treinador da Ponte se mostrou confiante quanto à recuperação dos jogadores lesionados. "Nós vamos ter uma conversa amanhã, na nossa reapresentação, para analisarmos com calma. Nós teremos mais três dias de treino antes do domingo. Isso vai servir também para que a gente, espero eu, que nós tenhamos todos os jogadores à disposição", afirmou.