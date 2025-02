Abel reclama de invasão na área em pênalti perdido por Estêvão, e Palmeiras pretende acionar a FPF

O Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Corinthians, na noite desta quinta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão saiu na frente do placar e viu o rival buscar o empate. Nos acréscimos do jogo, Estêvão teve um pênalti defendido por Hugo Souza. O técnico Abel Ferreira reclamou de uma invasão na área na cobrança.

"Erros fazem parte, mas não só nossos jogadores erraram. Teve alguém dentro de campo que errou feio. As imagens podem nos mostrar isso com clareza. As imagens são muito claras. Para quem tem a obrigação e dever de olhar para as câmeras... Não é minha função, mas alguém tem. Se virem na mesma televisão que eu vi. Às vezes, fico com medo que posso ver uma coisa e os outros, outra", disse o treinador.

Estêvão sofreu o pênalti nos acréscimos, ao entrar na área driblando a defesa do Corinthians. Na cobrança, a Cria da Academia mandou no canto direito de Hugo Souza, que defendeu a penalidade. O jogador do Timão que teria invadido a área afasta a bola e Estêvão não consegue pegar no rebote.

"Fizemos 18 finalizações, só nos pararam no último terço. Bola na trave, tivemos um pênalti. Falei para os jogadores. Estou orgulhoso pelo que fizeram, pela dinâmica. O futebol é assim mesmo. Quando ganhamos, ganhamos, todos quando perdemos, perdemos todos", seguiu Abel.

Conforme apurado pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras pretende acionar a Federação Paulista de Futebol (FPF) para reclamar do lance. Sem ser chamado pela arbitragem de vídeo, o árbitro Raphael Claus mandou seguir o jogo normalmente.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 12 pontos, empatado com a Ponte Preta, e voltou à zona de classificação no grupo D, superando a Macaca no saldo de gols. O Verdão volta a campo no domingo, quando enfrenta o Água Santa, no Mané Garrincha, às 18h30 (de Brasília).