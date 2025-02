A um ano dos Jogos de Inverno, Brasil projeta delegação recorde e 1º pódio

O Brasil vê o sonho da primeira medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno cada vez mais real.

Contagem regressiva

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) espera enviar de 15 a 20 atletas em 6 a 8 modalidades para as Olimpíadas de Inverno Milão-Cortina, que serão de 6 a 22 de fevereiro de 2026. O recorde é de Sochi-2014, quando o país levou 13 competidores.

As maiores esperanças do Brasil em chegar ao pódio são Nicole Silveira no skeleton e Lucas Pinheiro Braathen no esqui alpino.

A melhor colocação do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno foi o 9° lugar de Isabel Clark em 2006, em Turim.

A gente nunca botou tanta fé para as medalhas. Agora parece que tem uma esperança. Isso é comprovação de que quando você tem planejamento, trabalho, as coisas vão acontecendo. Nunca se pensou que o Brasil pudesse um dia vir a disputar a medalha nos Jogos de Inverno e nós estamos vivos com duas oportunidades.

Marco La Porta, presidente do COB

O COB, a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG) e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) organizaram um evento na Arena Ice Brasil, em São Paulo, para marcar a data de um ano até os Jogos de Inverno.

Emilio Strapasson, ex-atleta de skeleton e atual presidente da CBDG, foi anunciado como Chefe da Missão Brasileira para os Jogos.

Strapasson expressou honra pela indicação e destacou a importância de apoiar os atletas na qualificação e logística para os Jogos.

Ser Chefe de Missão é uma oportunidade de estar a serviço dos atletas desde agora, acompanhando a luta pela qualificação para os Jogos e preparando a logística da nossa delegação para que eles possam performar no seu máximo na Itália.

Emilio Strapasson