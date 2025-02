A um ano dos Jogos de Inverno, Brasil já tem vaga garantida em Milão-Cortina 2026

Nesta quinta-feira, faltará apenas um ano para a próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno. E o Time Brasil já está garantido em Milão-Cortina 2026. Manex Silva, atleta nascido em Rio Branco e que reside no País Basco, na Espanha, estabeleceu o índice da cota básica no esqui cross-country masculino durante a disputa do Mundial de Esqui Cross-Country sub-23. A vaga é do país, e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) convocará o atleta melhor ranqueado ao final da próxima temporada.

"A vaga para os Jogos foi uma coisa que me pegou um pouco de surpresa. Não estava pensando nisso. Meu objetivo era estar entre os 30 primeiros para passar para as quartas de final e lutar por um resultado melhor. Mas estou satisfeito, porque nessa temporada não estava conseguindo fazer bons resultados e acho que consegui fazer um bom desempenho na corrida", disse o atleta, dono da melhor pontuação de um brasileiro no esqui cross-country em Jogos Olímpicos de Inverno, alcançada em Pequim 2022.

"A expectativa agora é continuar treinando forte, fazer bons resultados. Depois do Mundial sub-23, temos o Mundial adulto e também gostaria de fazer um bom desempenho. Depois disso, é ficar treinando e tentar melhorar para, no ano que vem, poder competir nos Jogos Olímpicos. Meu sonho seria entrar no top 30 no sprint das Olimpíadas. É um objetivo difícil de conseguir, mas não impossível. Tem que trabalhar duro para chegar lá", completou Manex, que foi porta-bandeiras da cerimônia de encerramento em Pequim 2022.

Outra vaga bem encaminhada é a de Nicole Silveira, no skeleton. A brasileira vem tendo uma temporada de grandes resultados. No último dia 25 de janeiro, ela conquistou a inédita medalha de ouro no Pan-Americano disputado em Lake Placid, nos Estados Unidos. Antes, havia vencido uma etapa da Copa da Ásia e se tornou a primeira brasileira a medalhar em uma etapa de Copa do Mundo em esportes de inverno, com o bronze em Pyeongchang.