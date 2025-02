Yuri Alberto vê Derby como "final" e valoriza sequência do Corinthians: "Dá muita confiança"

O Corinthians está pronto para o clássico contra o Palmeiras. O elenco alvinegro fez um trabalho tático no CT Dr. Joaquim Grava na tarde desta quarta-feira e finalizou a preparação para o Derby, marcado para esta quinta, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O atacante Yuri Alberto projetou a partida.

O jogador classificou o embate como uma "final" e valorizou a sequência de vitórias da equipe. O Timão se recuperou rapidamente da derrota para o São Paulo e vem de dois triunfos consecutivos no Estadual, diante da Ponte Preta e do Novorizontino.

"Sabemos da importância deste jogo. Para nós é uma grande final. Todos os clássicos são grandes jogos, grandes desafios. O grupo está preparado. Viemos de uma grande vitória fora de casa, foi um jogo muito difícil. Isso nos dá muita confiança para ir para cima deste clássico", afirmou o atleta.

O camisa 9 foi autor de um dos gols do Timão na última vitória sobre o rival, pelo Brasileirão do ano passado, por 2 a 0. Agora, ele conta com a energia da torcida alvinegra para, mesmo de longe, sair vencedor do duelo.

"É uma memória muito boa, muito positiva, junto da nossa torcida. A gente sabe a importância da nossa torcida, mesmo cada um torcendo na sua casa, nos dando energia positiva para, se Deus quiser, ganhar esse jogo", concluiu.

O clássico entre Palmeiras e Corinthians está agendado para as 20h (de Brasília) desta quinta-feira, no Allianz Parque.

A equipe do Parque São Jorge, no momento, detém a melhor campanha do Paulistão e lidera o Grupo A do torneio, com 18 pontos conquistados. Porém, o segundo colocado Mirassol, com 15 pontos, ainda tem um compromisso a menos. Inter de Limeira, com cinco, e Botafogo-SP, com três, são os outros integrantes da chave.