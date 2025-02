Weverton celebra 400 jogos pelo Palmeiras e espera Allianz energizado em Derby: "Lutar do início ao fim"

O goleiro Weverton chegou à expressiva marca de 400 jogos pelo Palmeiras no último domingo na vitória por 4 a 1 sobre o Guarani, pelo Campeonato Paulista. Com isso, ele é o quinto goleiro com mais partidas pelo clube na história. Após o treino desta quarta-feira, na Academia de Futebol, Weverton celebrou a marca.

"É sempre importante, além de estar performando bem, acumular tantos jogos assim. Não é comum hoje em dia no futebol você fazer 400 jogos em um clube. É um orgulho muito grande para mim. Eu sei o quanto isso tem me custado, cada renúncia, cada sacrifício e cada gota de suor para estar sempre à disposição, jogando", disse.

O camisa 21 só fica atrás de nomes como Velloso, com 458, Valdir de Moraes, com 480, Marcos, com 533, e Emerson Leão, com 621. Além disso, do atual elenco, do qual é um dos líderes e capitães, é o jogador com mais jogos pelo time.

"É muito bacana ver a minha história crescendo em número de jogos, com os títulos conquistados também. É continuar trabalhando firme, olhar para a frente, ver o que pode seguir fazendo e seguir se dedicando. Eu gosto muito dos números porque eles falam, contam sua trajetória e sua jornada. Quanto mais jogos, mais história você faz e mais coisas conquista. Estou muito feliz de ter alcançado os 400 jogos e, quem sabe, chegar a 500, 600. Cuidar do corpo e da mente porque só assim ou ter condições de seguir atuando em alto nível", completou.

Weverton deve seguir como um dos titulares nesta quinta-feira em clássico contra o Corinthians. No Palmeiras desde 2018, o goleiro tem grande experiência em jogo deste tipo e disse esperar o Allianz Parque energizado, mesmo sem a capacidade máxima liberada.

"Derby é o jogo que mexe com o sentimento do torcedor. O dia após o Derby é sempre diferente para quem ganha, o torcedor tem a alegria de vestir a camisa para ir ao trabalho e à escola, fica de cabeça erguida e de peito estufado e a gente sabe que tudo isso depende da nossa performance e daquilo que vamos produzir em campo para levar esse orgulho para o torcedor. A gente sabe como funciona e que vamos encontrar o estádio muito energizado. Contamos com o apoio do nosso torcedor, que nos ajuda muito e vai encher o Allianz Parque novamente. Vamos lutar e competir do início ao fim em busca da vitória", projetou Weverton.

Por conta da instalação de uma estrutura de um palco para um evento que será realizado no sábado, o Gol Norte será adaptado e ocupará parte da Central Leste, enquanto o setor Superior Norte estará fechado.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 20 horas (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o vice-líder do Grupo D, com 11 pontos, enquanto o Timão é o líder do Grupo A, com 18.