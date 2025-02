Wesley na seleção? Jogador deve entrar na pré-lista de Dorival, diz Hernan

Tratado como uma joia no Flamengo, o lateral-direito Wesley deve entrar na pré-lista de Dorival Jr. para a próxima convocação da seleção brasileira, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Há a ideia de ter o nome do Wesley nessa pré-lista de 40 jogadores. Acabam indo 23 na convocação, mas se acontecer alguma coisa você utiliza jogadores dessa pré-lista.

O John, goleiro do Botafogo, nunca foi convocado, mas ele já ficou duas ou três vezes nessa pré-lista desde o ano passado pelas atuações no Botafogo. Então, a ideia é que Wesley entre nessa pré-lista de convocados para seleção.

André Hernan

A seleção brasileira será convocada para os jogos contra Colômbia e Argentina, respectivamente nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias da Copa.

Após o título da Supercopa do Brasil, Filipe Luís admitiu que espera que Wesley seja convocado e "escolha onde vai jogar" na próxima janela de transferências.

O Flamengo já recusou mais de uma oferta do futebol europeu pelo lateral de 21 anos e espera receber novas propostas no meio do ano.

Atento ao assédio do mercado, o Rubro-Negro comprou mais 20% dos direitos do jogador e tem agora 90%.

Milly Lacombe: Hoje podemos ver o início do renascimento de Neymar

O jogo do Santos contra o Botafogo-SP, hoje (5), às 21h35, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada do Paulistão, com transmissão ao vivo do UOL Play, pode ser o início do renascimento de Neymar, afirmou a colunista Milly Lacombe.

Hoje pode significar a primeira noite do resto da vida do Neymar. Pode ser que a gente veja o renascimento desse ídolo que a gente quer ter no futebol, né? Essa devoção ao Neymar não é nem só pelo que ele já fez, mas é pelo que a gente acha que ele ainda pode fazer.

Ele usou uma palavra na apresentação dele que foi muito feliz — ele falou: 'ousadia'. O Neymar causa frenesi porque ele ousa, porque ele não tem contorno, porque ele se recusa a ser dentro do campo aquele jogador extremamente tático.

Quando ele saiu do futebol lúdico, quando ele passou a ser isso, ele foi mal. Quando ele saiu da ousadia, ele foi mal

Milly Lacombe

Para a colunista, o retorno ao Peixe pode ser o impulso que Neymar precisava para renascer no futebol após a grave lesão no joelho.

Quem sabe hoje a gente veja esse renascimento. Vai acontecer e o futebol brasileiro só tem a ganhar com isso.

Milly Lacombe

Neymar reestreia pelo Santos no dia em que completa 33 anos.

