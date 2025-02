Volta do Futuro e Volta Feminina do Brasil movimentarão Mairiporã no fim de semana

O que há de melhor na nova geração e no naipe feminino do ciclismo nacional será atração na abertura da programação de 2025 da Federação Paulista de Ciclismo. No ano de seu centenário, a entidade promete uma série de eventos de destaque, e os primeiros serão a 17ª Volta Ciclística do Futuro e a 12ª Volta Ciclística Feminina do Brasil, ambas programadas para o período de sete a nove de fevereiro, na cidade turística de Mairiporã.

Os dois eventos reunirão cerca de 120 atletas na disputa de quatro etapas e contarão pontos para o Ranking Nacional 2025, na Classe 5, da Confederação Brasileira de Ciclismo. Os campeões serão definidos após a somatória de pontos em cada uma das etapas. A programação começará neste sexta-feira, com a realização do Prólogo de 2 km na Avenida Boulevard, a partir das 20h (de Brasília).

No sábado, serão duas etapas: 9 horas, Crono Escalada, com largadas no Espaço Mário Covas, e às 15h, a Prova de Circuito, com largada na Avenida Boulevard. Fechando a programação no domingo, a partir das 8h, a prova de Resistência, com largada na Avenida Boulevard e chegada na Estrada Doutor Alípio Leme (alto).

Mairiporã, que de destaca pelo apoio ao ciclismo, receberá as duas competições pela primeira vez. "Agradecemos à Federação Paulista pela confiança e aproveito para parabenizar a entidade pelos 100 anos. Abrir o calendário é uma honra para nós e valoriza ainda mais nosso trabalho de incentivo aos esporte, entre eles o ciclismo. Aqui o esporte é destaque, e já recebemos provas de MTB, temos o Ponto de Apoio ao Ciclista, o Centro de Formação e o trabalho com a melhor idade", destaca Fernando Brandão, secretário municipal de esporte da cidade.

As duas competições reunirão alguns dos melhores nomes do ciclismo, bem como equipes de todo o país. Para a disputa do feminino, por exemplo, teremos atletas de times renomados, como ABEC Rio Claro, São José Ciclismo, Fundesport/Araraquara, Cria Racing Team, Team Altino Osasco, Ciclismo Casa Branca, Avaí F.C., Sesi Ciclismo, Pindamonhangaba Cycling Team, entre outras.