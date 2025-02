Veja como Gonzalo Plata tem ajudado mais no Flamengo

Titular no final de semana na conquista da Supercopa Rei contra o Botafogo, Gonzalo Plata soma 19 jogos com a camisa do Flamengo e marcou apenas 3 gols. Mas isso não quer dizer que o atleta está decepcionando no time carioca. Ele contribui em outras estatísticas com a camisa do Rubro-Negro.

Segundo dados da SofaScore, Gonzalo Plata atua com qualidade servindo os companheiros. O atacante colombiano já soma 25 passes considerados decisivos e 43% de acerto nos cruzamentos.

Gonzalo Plata ainda pode ser importante para desequilibrar as defesas adversárias em jogadas individuais. Ele contabiliza 26 dribles certos desde que chegou ao Mengão.

Na conquista da Copa do Brasil do ano passado, Gonzalo Plata conseguiu deixar seu nome marcado na história do Flamengo. O atleta fez o gol que garantiu o título na decisão contra o Atlético-MG.