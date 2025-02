Fluminense vira sobre o Vasco e ganha sobrevida no Campeonato Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com gols dos ídolos Thiago Silva e Germán Cano, o Fluminense virou sobre o Vasco ainda no primeiro tempo, venceu por 2 a 1 no Mané Garrincha (DF) e ganhou uma sobrevida no Campeonato Carioca, subindo para a sexta colocação a três rodadas do fim da Taça Guanabara.

Alerta ligado - O Cruzmaltino ainda se mantém entre os quatro primeiros com 13, mas pode sair da zona de classificação caso Nova Iguaçu e Maricá vençam nesta quinta-feira (6). Foi a primeira derrota vascaína no Estadual.

Próximos jogos - O Vasco vai até Saquarema (RJ) enfrentar o Sampaio Corrêa na segunda (10). Já no sábado (8) o Fluminense tem o clássico com o Flamengo no Maracanã.

O jogo

O jogo começou eletrizante. Logo com um minuto o Vasco abriu o placar após falha da zaga tricolor. Em seguida, porém, o Cruzmaltino recuou e o Fluminense passou a gostar do jogo, dominando as ações e criando as melhores oportunidades. Com isso, o time do técnico Mano Menezes acabou fazendo por merecer ao aplicar a virada ainda no primeiro tempo, também se aproveitando de erros defensivos do adversário.

No segundo tempo o Fluminense não se expôs tanto, mas manteve o controle da partida. Com visíveis carências para fazer jogadas em profundidade, o Vasco tinha muitas dificuldades em criar e ainda abusava dos erros de passe, irritando o torcedor. O jovem tricolor Riquelme dava um calor em Lucas Piton assim como Árias, e assim o Tricolor foi colocando o jogo no bolso sem sofrer sustos até o fim da partida.

Gols

Gol do Vasco logo no início! - O Vasco abriu o placar logo com um minuto do primeiro tempo, depois que Thiago Santos e Fuentes se atrapalharam, Paulinho roubou, tocou para Vegetti e o Pirata rolou rasteiro para Coutinho, que chegou chapando para o fundo da rede.

Fluminense empata! - O Fluminense empatou aos 31 da primeira etapa após falta cobrada do meio de campo, onde Thiago Silva, bem posicionado, subiu mais alto que a zaga e testou para o gol.

Virada tricolor! - A virada veio nove minutos depois, quando Fuentes experimentou de fora da área e a bola, no trajeto, encontrou logo o artilheiro Germán Cano, que desviou e enganou o goleiro Léo Jardim.

VASCO 1 X 2 FLUMINENSE

Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Competição: Campeonato Carioca (8ª rodada da Taça Guanabara)

Data e hora: 5 de fevereiro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Gustavo Mota Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões amarelos: Paulinho, Lucas Oliveira, Hugo Moura, Jair, Matheus Carvalho (VAS); Fuentes, Bernal (FLU)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Philippe Coutinho, com 1 minuto do primeiro tempo (VAS); Thiago Silva, aos 31 minutos do primeiro tempo (FLU); Germán Cano, aos 40 minutos do primeiro tempo (FLU)

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique (Bruno Lopes), João Victor, Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura (Puma Rodríguez), Jair (Matheus Carvalho), Tchê Tchê e Philippe Coutinho (Payet); Paulinho (Alex Teixeira) e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

Fluminense: Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Fuentes; Martinelli (Bernal), Hércules e Jhon Árias; Riquelme (Lima), Cannobio (Paulo Baya) e Germán Cano (Serna). Técnico: Mano Menezes.