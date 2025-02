Transmissão ao vivo de São Paulo x Mirassol: veja onde assistir

São Paulo e Mirassol entram em campo hoje (5), às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui. A narração será de Dudu Monsanto e os comentários de Danilo Lavieri e Alicia Klein.

Com 10 pontos, o São Paulo lidera o Grupo C, mesmo com um jogo a menos que os adversários. O Mirassol ocupa a segunda posição do Grupo A, com 15 pontos em seis jogos.

O Tricolor tenta se recuperar após perder a invencibilidade na última rodada. A equipe de Luis Zubeldía acabou derrotada pelo Santos por 3 a 1 no clássico disputado na Vila Belmiro.

O Mirassol entra em campo de olho na liderança do Grupo A. O Leão vem de vitória por 1 a 0 diante do Velo Clube.

São Paulo x Mirassol -- Paulistão 2025