Transmissão ao vivo de Noroeste x Ponte Preta: veja onde assistir

Noroeste e Ponte Preta se enfrentam hoje (5), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Doutor Alfredo de Castilho, em Bauru, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? Canal UOL (TV por assinatura) e UOL Play (streaming). A narração será de Vivi Falconi e os comentários de Milly Lacombe e Livia Camillo.

O Noroeste é o terceiro colocado do Grupo C, com seis pontos. A Ponte Preta tem situação parecida, já que também está na terceira colocação do Grupo D, mas somou nove pontos até aqui.

O Noroeste está há cinco jogos sem vitória. A equipe de Bauru vem de derrota por 2 a 1 para o Corinthians.

A Ponte Preta tenta embalar após quebrar a sequência negativa de quatro jogos sem vencer. Na rodada passada, a Macaca visitou o Água Santa e venceu por 1 a 0.

