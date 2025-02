Transmissão ao vivo de América-MG x Cruzeiro: veja onde assistir

América-MG e Cruzeiro se enfrentam hoje (5), às 22h (de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro.

Onde assistir ao vivo? TV Globo (para Minas Gerais - menos Juiz de Fora), sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O América-MG ocupa a vice-liderança do Grupo B, mas tem a segunda melhor campanha geral, somando 11 pontos - apenas um atrás do Athletic. Já o Cruzeiro lidera o Grupo C com 10 pontos.

Após a instabilidade no início do torneio, a Raposa se recuperou e vem de duas vitórias. Na rodada anterior, o Cruzeiro venceu o Uberlândia por 3 a 1.

O América-MG venceu oito dos últimos dez clássicos contra o Cruzeiro. O Coelho vem de vitória por 1 a 0 contra o Betim.

América-MG x Cruzeiro --Mineiro 2025