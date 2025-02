Tiquinho explica como gosta de jogar e evita estipular meta de gols no Santos

Oficialmente apresentado, Tiquinho Soares explicou a forma como gosta de jogar à torcida do Santos. O atacante afirmou que pretende se movimentar bastante ao longo das partidas. A sua ideia é não ficar preso entre os zagueiros na área.

"É uma característica minha, não gosto de ficar sem tocar na bola por muito tempo. Gosto de até me aproximar dos volantes para participar do jogo. Se não, você passa despercebido. Por vezes não vou fazer gol ou dar assistência, mas vou achar espaço para meus companheiros. Espero melhorar cada vez mais", contou.

Isso, contudo, pode mudar a depender de quem está atuando no meio de campo. O jogador de 34 anos destacou que, caso atue com Neymar de armador, por exemplo, não terá que voltar tanto para buscar a bola.

"Quando você se joga com um camisa 10, eu como 9 não vou tentar sair sempre da área, pois ele vai me dar o passe. Estamos falando de grandes jogadores, como Neymar e Soteldo. Quando se tem um 10 que mete uma bola, facilita mais. Mas depende do jogo. Quando está difícil, não chega a bola, gosto de sair mais. Mas acho que o homem (Neymar) vai jogar de 10. Vou ter que ficar na área (risos)", analisou.

Tiquinho firmou um vínculo válido até o fim de 2027 com o Peixe. Ele já disputou três partidas com a camisa alvinegra e ainda não marcou nenhum gol. O centroavante, inclusive, evitou estipular uma meta de tentos em 2025.

"Se eu fizesse uns 50, tava bom. O que eu prometo é me entregar ao máximo para receber as oportunidades de fazer gol. Estar focado para que tudo ocorra bem. Prometo determinação de ajudar meus companheiros para, quando a chance chegar, fazer gols", finalizou.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira, quando recebe o Botafogo-SP, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h35 (de Brasília).