Sean Strickland expõe raiva de Alex Poatan por Dricus du Plessis

Neste sábado (8), na Austrália, Sean Strickland vai medir forças com Dricus du Plessis pela segunda vez na carreira. E, para encarar o campeão do peso-médio (84 kg) na luta principal do UFC 312, o americano terá o reforço de Alex Pereira em seu corner. Inclusive, o 'bad boy' aponta que não é apenas ele que enxerga o sul-africano como um rival na maior organização de MMA do mundo.

Strickland expôs 'Poatan' ao revelar que seu amigo e parceiro de treino não nutre um sentimento agradável por Du Plessis. E a informação compartilhada pelo americano não chega a surpreender. Vale pontuar que o dono do título dos meio-pesados (93 kg) já mostrou interesse em voltar aos médios para encarar o campeão da categoria e não se mostrou impressionado com seu nível técnico.

Por sua vez, Dricus afirmou que 'esmagaria' o brasileiro em sua categoria e expressou o interesse em enfrentá-lo na divisão até 93 kg. Dessa forma, uma possível superluta entre os campeões do UFC pode, quem sabe, acontecer no futuro. De acordo com Strickland, a antipatia de 'Poatan' pelo sul-africano é tanta, que a tensão chega a ser visível.

"Eu acho que Alex é um cara com raiva. Tipo, Alex está com raiva e por algum motivo odeia Dricus. Não sei o que você fez para ele, mas ele te odeia. O jeito como ele olha para Dricus, às vezes eu fico tipo, 'Cara, eu vou lutar com ele. Sou eu, cara'. Mas sim, Alex tem esse ódio no coração e é um cara legal. Então, ele está lá e fiquei tipo, 'Vamos lá, vamos entrar'", declarou o lutador em entrevista ao próprio UFC.

Registro de Strickland no MMA

Sean Strickland, de 33 anos, é um dos lutadores mais populares e também polêmicos do MMA na atualidade. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, foi campeão do peso-médio do UFC e construiu um cartel composto por 29 vitórias e seis derrotas. Atualmente, o atleta é o primeiro colocado no ranking da categoria. Seus principais triunfos foram sobre Brendan Allen, Israel Adesanya, Jack Hermansson, Nassourdine Imavov, Paulo 'Borrachinha' e Uriah Hall.