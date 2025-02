São Paulo se recupera no Paulistão com goleada convincente sobre o Mirassol

O São Paulo se recuperou da última derrota no clássico para o Santos, ao golear o Mirassol nesta quarta-feira, no MorumBis, por 4 a 1. O triunfo foi construído com gols de Oscar, Calleri, Enzo Díaz e André Silva, e tem grande valor dada a campanha do rival do interior paulista, segundo melhor time do Paulistão, e devido ao desempenho do time tricolor, que venceu com autoridade.

O tão falado quarteto ofensivo são-paulino, formado por Luciano, Lucas Moura, Oscar e Calleri, foi usado e teve bom rendimento, sobretudo Lucas, que não marcou, mas, iluminado e incansável, causou problemas à defesa dos visitantes. Foi pelos pés do meia-atacante que passou quase todas as principais jogadas dos anfitriões.

O resultado deixa o São Paulo tranquilo, na liderança do Grupo C, com 13 pontos. Há ainda o jogo contra a Inter de Limeira, válido pela primeira rodada e que foi adiado por causa da pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos.

O Mirassol viu ruir a série de cinco vitórias e perdeu a chance de igualar o Corinthians na liderança geral do torneio. Com 15 pontos, o time, segundo colocado do Grupo A, ainda tem a segunda melhor campanha do Estadual.

Com o melhor que tem em campo, o São Paulo foi competitivo e fez seu jogo fluir com maior facilidade ao abrir o placar cedo, aos nove minutos, com Oscar. O meia mandou para a área na esperança de que Calleri - ou alguém - desviasse. A bola não desviou em ninguém, apesar de o centroavante argentino ter comemorado como se o gol dele fosse - e morreu nas redes, sem que o goleiro Alex Muralha pudesse defender.

Time bem treinado, paciente e capaz de trocar passes rápidos e com qualidade, o Mirassol não se abateu. Mostrou calma e técnica para envolver o São Paulo e criar chances para empatar e até virar a partida.

Não conseguiu a virada, mas causou problemas à zaga são-paulina e foi às redes com Gabriel aos 24 do primeiro tempo. A equipe não virou porque Iury Castilho acertou o travessão em contra-ataque. Não fez e levou o segundo do São Paulo, que cresceu no fim da primeira etapa. O desempate saiu dos pés de Calleri, do jeito que mais gosta. Raçudo e brigador, o argentino se esticou para alcançar cruzamento de carrinho de Igor Vinícius e estufar as redes.

Na etapa final, o São Paulo foi dominante. Sofreu bem menos do que no primeiro tempo, se impôs e foi encontrando mais espaços à medida que o Mirassol subia ao ataque. As brechas apareceram mais no fim do jogo, período em que a vitória virou goleada, com mais dois gols.

Enzo Dias, lateral de bom nível técnico, marcou seu primeiro gol em forte chute de canhota aos 39. Aos 45, André Silva fez o quarto e selou o triunfo convincente no MorumBis.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 4 X 1 MIRASSOL

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla), Lucas (Erick) e Oscar; Luciano (Ferreirinha) e Calleri (André Silva). Técnico: Luis Zubeldía.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz (Empereur) e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim (Clayson); Negueba (Guilherme Pato) e Iury Castilho (Davó). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Oscar, aos 9, Gabriel, aos 24, e Calleri, aos 49 minutos do segundo tempo. Enzo Días, aos 39, e André Silva, aos 45 do segundo tempo.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

CARTÕES AMARELOS - Igor Vinícius, João Victor, Luciano, Rafael e Zubeldía.

PÚBLICO - 24.034 torcedores.

RENDA - R$ 907.904,00.

LOCAL - MorumBis, em São Paulo (SP).