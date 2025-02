São Paulo recebe Mirassol para reencontrar caminho da vitória no Paulistão

O São Paulo volta a jogar pelo Paulistão nesta quarta-feira, contra o Mirassol, às 19h30, no MorumBis. A equipe precisa se reabilitar após a derrota contra o Santos na última rodada. Do outro lado, o adversário vem de uma sequência de cinco vitórias. A equipe perdeu somente na estreia, diante dos santistas.

Luis Zubeldía tem boas notícias para o duelo. O zagueiro Alan Franco, preservado das últimas duas partidas, e o lateral-esquerdo Enzo Díaz, que deixou o clássico contra o Santos com dores na perna direita após uma pancada, treinaram com os companheiros na véspera do jogo.

Os dois devem, portanto, reforçar a escalação, junto dos demais titulares. O quarteto com Lucas Moura, Luciano, Oscar e Calleri também estará em campo. Os garotos campeões da Copinha e que já estiveram relacionados com o profissional devem estar disponíveis.

Assim como o Corinthians, que está enfrentando uma sequência de quatro partidas em nove jogos, o São Paulo vai ter pela frente a mesma situação. A tendência é que, depois desta partida, Zubeldía alterne o time que irá a campo. A equipe vive situação confortável no Grupo C, com 10 pontos. Há ainda o jogo contra a Inter de Limeira, válido pela primeira rodada e que foi adiado por causa da pré-temporada são-paulina nos Estados Unidos.

O Mirassol espera surpreender e aumentar a sequência de vitórias. O time do interior disputa a liderança do Grupo A com o Corinthians. Se vencer, a equipe de Eduardo Barroca supera os corintianos e volta à ponta. Além disso, também pode assumir a primeira posição geral do Paulistão, caso some mais três pontos, chegando a 18.

O time formado por veteranos como David Braz, Reinaldo, Zeca e Léo Gamalho, anunciou mais um medalhão nessa semana. Foi anunciado o goleiro Walter, ex-Corinthians, de 37 anos. O titular, contudo, é Alex Muralha, eleito melhor jogador da partida contra o Velo Clube, na última rodada.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X MIRASSOL

SÃO PAULO - Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO - João Vitor Gobi.

HORÁRIO - 19h30 (de Brasília).

LOCAL - MorumBis, em São Paulo.