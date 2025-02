São Paulo tem 'quarteto fantástico' contra Mirassol de Reinaldo; veja times

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo está escalado para o jogo contra o Mirassol, válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista e que ocorre a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis. O jogo terá transmissão do UOL Play.

O time comandado por Luis Zubeldía vem ao gramado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Sabino e Enzo; Pablo Maia, Alisson, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri

Com o "quarteto fantástico" confirmado do meio para frente, o time é o mesmo que iniciou o clássico contra o Santos no último fim de semana. O zagueiro Alan Franco ainda segue fora — ele está sendo preservado pela comissão para evitar uma lesão.

Já o Mirassol, de Eduardo Barroca, traz o ex-são-paulino Reinaldo entre os 11. A equipe do interior está escalada com: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, David Braz e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Negueba e Iury Castilho

Os clubes voltam a jogar pelo Paulistão no sábado (8). O São Paulo encara o Bragantino fora de casa, enquanto o Mirassol recebe o Noroeste.

