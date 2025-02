Santos x Botafogo-SP: onde assistir e horário do jogo do Paulistão

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos recebe o Botafogo-SP na noite desta quarta-feira (5), às 21h35, pela 7ª rodada do Paulistão 2025. O jogo marcará a reestreia de Neymar.

O duelo terá transmissão do UOL Play. TNT, Max, CazéTV, Playplus, R7, Record, Nosso Futebol e Zapping TV também transmitem a partida. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Canal UOL exibirá a reprise deste duelo na quinta-feira à 1h e às 6h30 da manhã.

O jogo entre Santos e Botafogo-SP marcará a reestreia de Neymar. O astro deve entrar no segundo tempo.

O Santos lidera o Grupo B, com sete pontos, mesma pontuação do Guarani, mas com mais gols pró.

O Botafogo é o lanterna do Grupo A, com três pontos, e luta contra o rebaixamento no Estadual.

Santos x Botafogo-SP

Campeonato Paulista - 7ª rodada

Data: 5/2/2025 (quarta-feira)

Horário: 21h35 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

